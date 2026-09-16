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Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка

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Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 6
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 7
Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Here's Lee Morgan
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 7
  • Lee Morgan - Here&#039;s Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Here's Lee Morgan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Terrible "T", Mogie, I'm A Fool To Want You, Running Brook, Off Spring, Bess
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка

Here’s Lee Morgan — альбом джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенный на лейбле Vee-Jay. Он был записан 8 февраля 1960 года и включает выступления Моргана с Клиффордом Джорданом, Уинтоном Келли, Полом Чемберсом и Артом Блейки. Скотт Янов в обзоре на Allmusic написал: «Музыка — хороший, крепкий хард-боп, в котором Ли Морган (уже ветеран в возрасте 21 года) выходит из традиций Клиффорда Брауна, чтобы продемонстрировать свой собственный быстро развивающийся стиль. В сочетании с Клиффордом Джорданом на теноре, пианистом Уинтоном Келли, басистом Полом Чемберсом и барабанщиком Артом Блейки альбом Моргана мог бы сойти за сет Jazz Messengers».

Отзывы о товаре Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Here's Lee Morgan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Terrible "T", Mogie, I'm A Fool To Want You, Running Brook, Off Spring, Bess
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Here’s Lee Morgan — альбом джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенный на лейбле Vee-Jay. Он был записан 8 февраля 1960 года и включает выступления Моргана с Клиффордом Джорданом, Уинтоном Келли, Полом Чемберсом и Артом Блейки. Скотт Янов в обзоре на Allmusic написал: «Музыка — хороший, крепкий хард-боп, в котором Ли Морган (уже ветеран в возрасте 21 года) выходит из традиций Клиффорда Брауна, чтобы продемонстрировать свой собственный быстро развивающийся стиль. В сочетании с Клиффордом Джорданом на теноре, пианистом Уинтоном Келли, басистом Полом Чемберсом и барабанщиком Артом Блейки альбом Моргана мог бы сойти за сет Jazz Messengers».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - Here's Lee Morgan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675667) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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