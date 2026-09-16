Top.Mail.Ru
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Himself
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072662438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Himself
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
April In Paris, A Ghost Of A Chance, Functional, I'm Getting Sentimental Over You, I Should Care, Round Midnight, All Alone, Monk's Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics, Riverside Contemporary Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: April In Paris, A Ghost Of A Chance, Functional, I'm Getting Sentimental Over You, I Should Care, Round Midnight, All Alone, Monk's Mood

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072662438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Himself
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
April In Paris, A Ghost Of A Chance, Functional, I'm Getting Sentimental Over You, I Should Care, Round Midnight, All Alone, Monk's Mood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics, Riverside Contemporary Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: April In Paris, A Ghost Of A Chance, Functional, I'm Getting Sentimental Over You, I Should Care, Round Midnight, All Alone, Monk's Mood
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - Thelonious Himself (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662438) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...