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Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка

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Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 1
Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 2
Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 3
Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 4
Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Gone With Golson
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 4
  • Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Gone With Golson
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staccato Swing, Autumn Leaves, Soul Me, Blues After Dark, Jam For Bobbie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка

«Gone With Golson» был выпущен в 1959 году и стал пятым альбомом саксофониста Бенни Голсона. Альбом, яркий образец хард-бопа, включает четыре композиции Голсона, а также «Staccato Swing» Рэя Брайанта, который также играет на альбоме, и джазовый стандарт «Autumn Leaves».

Отзывы о товаре Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Gone With Golson
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staccato Swing, Autumn Leaves, Soul Me, Blues After Dark, Jam For Bobbie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
«Gone With Golson» был выпущен в 1959 году и стал пятым альбомом саксофониста Бенни Голсона. Альбом, яркий образец хард-бопа, включает четыре композиции Голсона, а также «Staccato Swing» Рэя Брайанта, который также играет на альбоме, и джазовый стандарт «Autumn Leaves».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Benny Golson - Gone With Golson (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675865) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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