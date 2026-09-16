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The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка

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The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Live At The Witch Trials
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Live At The Witch Trials
Жанр
панк
Трек-лист
Frightened, Crap Rap2/Like To Blow, Rebellious Jukebox, No Xmas For John Quays, Various Times, Underground Medecin, Two Steps Back, Live At The Witch Trials, Futures And Pasts, Music Scene
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frightened, Crap Rap2/Like To Blow, Rebellious Jukebox, No Xmas For John Quays, Various Times, Underground Medecin, Two Steps Back, Live At The Witch Trials, Futures And Pasts, Music Scene

Отзывы о товаре The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Live At The Witch Trials
Жанр
панк
Трек-лист
Frightened, Crap Rap2/Like To Blow, Rebellious Jukebox, No Xmas For John Quays, Various Times, Underground Medecin, Two Steps Back, Live At The Witch Trials, Futures And Pasts, Music Scene
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frightened, Crap Rap2/Like To Blow, Rebellious Jukebox, No Xmas For John Quays, Various Times, Underground Medecin, Two Steps Back, Live At The Witch Trials, Futures And Pasts, Music Scene
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Live At The Witch Trials (5013929175228) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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