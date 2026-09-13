The 13th Floor Elevators - Easter Everywhere (Half Speed) (5060767449257) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Easter Everywhere
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 715661
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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767449257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Easter Everywhere
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Slip Inside This House, Slide Machine, She Lives (In A Time Of Her Own), Nobody To Love, Baby Blue, Earthquake, Dust, Levitation, I Had To Tell You, Postures (Leave Your Body Behind).
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Quest For Pure Sanity – QFPS7
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The 13th Floor Elevators - Easter Everywhere (Half Speed) (5060767449257) виниловая пластинка
Альбом "Easter Everywhere" от The 13th Floor Elevators – это настоящий шедевр психоделического рока. Оригинальное издание на виниловых пластинках великолепно передает атмосферу и уникальность этого музыкального проекта. The 13th Floor Elevators – это легендарная группа, ставшая одним из основателей психоделического рока. Их музыка пронизана экспериментами, глубокими текстами и захватывающими мелодиями. Альбом "Easter Everywhere" – это настоящее путешествие в психоделическое пространство, где сливаются звуки и эмоции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767449257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Easter Everywhere
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Slip Inside This House, Slide Machine, She Lives (In A Time Of Her Own), Nobody To Love, Baby Blue, Earthquake, Dust, Levitation, I Had To Tell You, Postures (Leave Your Body Behind).
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Quest For Pure Sanity – QFPS7
Страна производитель
Великобритания
Альбом "Easter Everywhere" от The 13th Floor Elevators – это настоящий шедевр психоделического рока. Оригинальное издание на виниловых пластинках великолепно передает атмосферу и уникальность этого музыкального проекта. The 13th Floor Elevators – это легендарная группа, ставшая одним из основателей психоделического рока. Их музыка пронизана экспериментами, глубокими текстами и захватывающими мелодиями. Альбом "Easter Everywhere" – это настоящее путешествие в психоделическое пространство, где сливаются звуки и эмоции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The 13th Floor Elevators - Easter Everywhere (Half Speed) (5060767449257) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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