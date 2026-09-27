The 13th Floor Elevators - Bull Of The Woods (Half Speed) (5060767445938) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Bull Of The Woods
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715660
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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Bull Of The Woods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Livin' On, Barnyard Blues, Till Then, Never Another, Rose And The Thorn, The River, Scarlet And Gold, Street Song, Doom, With You, May The Circle Remain Unbroken
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Quest For Pure Sanity – QFPS10
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The 13th Floor Elevators - Bull Of The Woods (Half Speed) (5060767445938) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Livin' On, Barnyard Blues, Till Then, Never Another, Rose And The Thorn, The River, Scarlet And Gold, Street Song, Doom, With You, May The Circle Remain Unbroken
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Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
Bull Of The Woods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Livin' On, Barnyard Blues, Till Then, Never Another, Rose And The Thorn, The River, Scarlet And Gold, Street Song, Doom, With You, May The Circle Remain Unbroken
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Quest For Pure Sanity – QFPS10
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Livin' On, Barnyard Blues, Till Then, Never Another, Rose And The Thorn, The River, Scarlet And Gold, Street Song, Doom, With You, May The Circle Remain Unbroken
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The 13th Floor Elevators - Bull Of The Woods (Half Speed) (5060767445938) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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