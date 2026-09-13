The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка
Это LP, который представляет собой настоящую энциклопедию психоделического рока 1960-х годов. Группа, ставшая пионером в этом жанре, известна своими экспериментальными подходами к звуку, вызывающими гитарными риффами и гипнотическим вокалом Роки Эриксона. Виниловая пластинка включает в себя подборку лучших треков, которые отразили дух времени и стали источником вдохновения для последующих поколений музыкантов. Музыка Thirteenth Floor Elevators — это причудливое сочетание гаражного рока, психоделии и блюза, где тексты часто обращаются к темам сознания, свободы и внутреннего путешествия. Особую атмосферу создают нестандартные аранжировки и использование необычных инструментов, таких как электро-массы (например, электрифицированный глиняный кувшин), что стало отличительной чертой группы. 13 Of The Best — это идеальный подарок для любителей психоделического рока и гаражной музыки. Этот винил поможет открыть группу, которая, несмотря на свою недооцененность, оказала значительное влияние на развитие жанра.
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