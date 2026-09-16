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Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка

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Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 1
Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 2
Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 3
Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 4
Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 5
Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Live From Madison Square Garden
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 1
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 2
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 3
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 4
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 5
  • Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602468032038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Live From Madison Square Garden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heaven, Small Talk, On a Night Like Tonight, Still, This Town, San Francisco, If You Leave Me, Science, Black and White, Slow Hands
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка

«The Show: Live From Madison Square Garden» ирландского певца Найла Хорана, бывшего участника One Direction — это концертный альбом, отражающий волнующую энергию его мирового турне 2024 года во время двух аншлаговых выступлений на легендарной площадке в Нью-Йорке. Этот альбом включает в себя живые исполнения любимых фанатами песен со всех трех сольных альбомов Хорана, с акцентом на The Show, его последнюю пластинку, которая дебютировала под номером 1 во многих международных чартах. Издание на цветном виниле. Комментарий:Слушатели могут насладиться триумфальным, гармоничным синглом "Heaven", заводной поп-жемчужиной "Slow Hands" и первым сольным релизом Хорана, интимным, акустическим "This Town", наряду с фаворитами фанатов за последние восемь лет мощного песенного мастерства.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602468032038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
The Show: Live From Madison Square Garden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heaven, Small Talk, On a Night Like Tonight, Still, This Town, San Francisco, If You Leave Me, Science, Black and White, Slow Hands
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Show: Live From Madison Square Garden» ирландского певца Найла Хорана, бывшего участника One Direction — это концертный альбом, отражающий волнующую энергию его мирового турне 2024 года во время двух аншлаговых выступлений на легендарной площадке в Нью-Йорке. Этот альбом включает в себя живые исполнения любимых фанатами песен со всех трех сольных альбомов Хорана, с акцентом на The Show, его последнюю пластинку, которая дебютировала под номером 1 во многих международных чартах. Издание на цветном виниле. Комментарий:Слушатели могут насладиться триумфальным, гармоничным синглом "Heaven", заводной поп-жемчужиной "Slow Hands" и первым сольным релизом Хорана, интимным, акустическим "This Town", наряду с фаворитами фанатов за последние восемь лет мощного песенного мастерства.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Niall Horan - The Show: Live From Madison Square Garden (coloured) (0602468032038) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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