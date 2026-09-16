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Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка

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Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 1
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 2
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 3
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 4
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 5
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 6
Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Color Changes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 1
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 2
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 3
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 4
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 5
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 6
  • Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Color Changes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Waltz (La Valse Bleue), Brother Terry, Flutin’ and Fluglin’, No Problem, La Rive Gauche, Nahstye Blues, Chat Qui Peche (A Cat That Fishes)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Waltz (La Valse Bleue), Brother Terry, Flutin’ and Fluglin’, No Problem, La Rive Gauche, Nahstye Blues, Chat Qui Peche (A Cat That Fishes)

Отзывы о товаре Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Clark Terry
Альбом (сингл)
Color Changes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Waltz (La Valse Bleue), Brother Terry, Flutin’ and Fluglin’, No Problem, La Rive Gauche, Nahstye Blues, Chat Qui Peche (A Cat That Fishes)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Waltz (La Valse Bleue), Brother Terry, Flutin’ and Fluglin’, No Problem, La Rive Gauche, Nahstye Blues, Chat Qui Peche (A Cat That Fishes)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clark Terry - Color Changes (Analogue) (0708857300914) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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