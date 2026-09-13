Описание товара Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка

Под руководством легендарного пианиста и композитора Чика Кориа — почитаемого 27-кратного обладателя премии «Грэмми» и мастера джаза Национального фонда искусств — The Elektric Band ворвалась на джазовую сцену в середине 1980-х, оказав немедленное и неизгладимое влияние на жанр. Благодаря своим зажигательным выступлениям и новаторскому сочетанию джаз-фьюжн группа выпустила серию альбомов, которые установили планку совершенства в современном джазе. Благодаря основному составу виртуозных музыкантов — Джону Патитуччи на басу, Дэйву Веклу на барабанах, Эрику Мариенталю на саксофоне и Фрэнку Гамбале на гитаре — группа создала динамичное и завораживающее звучание, которое стало определять стиль джаз-фьюжн. Их коллективное мастерство было полностью продемонстрировано на каждом альбоме, поскольку они плавно сочетали сложные композиции с захватывающими импровизациями. С каждым выступлением группа исследовала новые звуковые горизонты, вплетая в свою музыку элементы фанка, латиноамериканской и афро-музыки, а также поп-музыки. Их студийная дискография из пяти альбомов представляет собой искусное многослойное полотно, демонстрирующее их креативность, новаторство и мастерство музыкантов. Неутомимый, вечно молодой и необыкновенно щедрый Армандо Энтони «Чик» Кориа оставил после себя невероятно богатое музыкальное наследие, когда скончался 9 февраля 2021 года. Музыка Elektric Band продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день, укрепляя их статус одной из самых важных и культовых джаз-фьюжн групп всех времён. Этот бокс-сет из 10 виниловых пластинок представляет собой оригинальные пять студийных альбомов в разворотных конвертах с печатными внутренними конвертами и отреставрированными обложками, упакованными в роскошный слипкейс. Он также включает конверт с репродукциями съёмных памятных вещей из личного архива Чика. Первоначально отредактированный и переупорядоченный для размещения на отдельных пластинках, этот бокс-сет впервые восстанавливает все пять студийных альбомов Elektric Band в их первоначальном полном порядке звучания.