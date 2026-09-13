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Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка

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Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 6
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 7
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 8
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 9
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 10
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 11
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 12
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 13
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Complete Studio Recordings 1986-1991
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 6
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 7
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 8
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 9
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 10
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 11
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 12
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 13
  • Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 180 руб. 
Начислим 1038 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка
33 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Complete Studio Recordings 1986-1991
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple, Light Years, Second Sight, Flamingo, Prism, Time Track, Starlight, Your Eyes, The Dragon, View From The Outside, Smokescreen, Hymn Of The Heart, Kaleidoscope, Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty, Cascade Part 1, Cascade Part 2, Trance Dance, Eye Of The Beholder, Ezinda, Amnesia, Inside Out, Make A Wish Part 1, Make A Wish Part 2,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка

Под руководством легендарного пианиста и композитора Чика Кориа — почитаемого 27-кратного обладателя премии «Грэмми» и мастера джаза Национального фонда искусств — The Elektric Band ворвалась на джазовую сцену в середине 1980-х, оказав немедленное и неизгладимое влияние на жанр. Благодаря своим зажигательным выступлениям и новаторскому сочетанию джаз-фьюжн группа выпустила серию альбомов, которые установили планку совершенства в современном джазе. Благодаря основному составу виртуозных музыкантов — Джону Патитуччи на басу, Дэйву Веклу на барабанах, Эрику Мариенталю на саксофоне и Фрэнку Гамбале на гитаре — группа создала динамичное и завораживающее звучание, которое стало определять стиль джаз-фьюжн. Их коллективное мастерство было полностью продемонстрировано на каждом альбоме, поскольку они плавно сочетали сложные композиции с захватывающими импровизациями. С каждым выступлением группа исследовала новые звуковые горизонты, вплетая в свою музыку элементы фанка, латиноамериканской и афро-музыки, а также поп-музыки. Их студийная дискография из пяти альбомов представляет собой искусное многослойное полотно, демонстрирующее их креативность, новаторство и мастерство музыкантов. Неутомимый, вечно молодой и необыкновенно щедрый Армандо Энтони «Чик» Кориа оставил после себя невероятно богатое музыкальное наследие, когда скончался 9 февраля 2021 года. Музыка Elektric Band продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день, укрепляя их статус одной из самых важных и культовых джаз-фьюжн групп всех времён. Этот бокс-сет из 10 виниловых пластинок представляет собой оригинальные пять студийных альбомов в разворотных конвертах с печатными внутренними конвертами и отреставрированными обложками, упакованными в роскошный слипкейс. Он также включает конверт с репродукциями съёмных памятных вещей из личного архива Чика. Первоначально отредактированный и переупорядоченный для размещения на отдельных пластинках, этот бокс-сет впервые восстанавливает все пять студийных альбомов Elektric Band в их первоначальном полном порядке звучания.

Отзывы о товаре Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Complete Studio Recordings 1986-1991
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple, Light Years, Second Sight, Flamingo, Prism, Time Track, Starlight, Your Eyes, The Dragon, View From The Outside, Smokescreen, Hymn Of The Heart, Kaleidoscope, Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty, Cascade Part 1, Cascade Part 2, Trance Dance, Eye Of The Beholder, Ezinda, Amnesia, Inside Out, Make A Wish Part 1, Make A Wish Part 2,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Под руководством легендарного пианиста и композитора Чика Кориа — почитаемого 27-кратного обладателя премии «Грэмми» и мастера джаза Национального фонда искусств — The Elektric Band ворвалась на джазовую сцену в середине 1980-х, оказав немедленное и неизгладимое влияние на жанр. Благодаря своим зажигательным выступлениям и новаторскому сочетанию джаз-фьюжн группа выпустила серию альбомов, которые установили планку совершенства в современном джазе. Благодаря основному составу виртуозных музыкантов — Джону Патитуччи на басу, Дэйву Веклу на барабанах, Эрику Мариенталю на саксофоне и Фрэнку Гамбале на гитаре — группа создала динамичное и завораживающее звучание, которое стало определять стиль джаз-фьюжн. Их коллективное мастерство было полностью продемонстрировано на каждом альбоме, поскольку они плавно сочетали сложные композиции с захватывающими импровизациями. С каждым выступлением группа исследовала новые звуковые горизонты, вплетая в свою музыку элементы фанка, латиноамериканской и афро-музыки, а также поп-музыки. Их студийная дискография из пяти альбомов представляет собой искусное многослойное полотно, демонстрирующее их креативность, новаторство и мастерство музыкантов. Неутомимый, вечно молодой и необыкновенно щедрый Армандо Энтони «Чик» Кориа оставил после себя невероятно богатое музыкальное наследие, когда скончался 9 февраля 2021 года. Музыка Elektric Band продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день, укрепляя их статус одной из самых важных и культовых джаз-фьюжн групп всех времён. Этот бокс-сет из 10 виниловых пластинок представляет собой оригинальные пять студийных альбомов в разворотных конвертах с печатными внутренними конвертами и отреставрированными обложками, упакованными в роскошный слипкейс. Он также включает конверт с репродукциями съёмных памятных вещей из личного архива Чика. Первоначально отредактированный и переупорядоченный для размещения на отдельных пластинках, этот бокс-сет впервые восстанавливает все пять студийных альбомов Elektric Band в их первоначальном полном порядке звучания.
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Chick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (0708857330119) виниловая пластинка - стоимость товара 33180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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