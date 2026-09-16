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Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964128840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Promenade, Pt. 1, The Gnome, Promenade, Pt. 2, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, Pt. 3, The Hut Of Baba Yaga, Pt. 1, The Curse Of Baba Yaga, The Hut Of Baba Yaga, Pt. 2, The Great Gates Of Kiev, Nutrocker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Promenade, Pt. 1, The Gnome, Promenade, Pt. 2, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, Pt. 3, The Hut of Baba Yaga, Pt. 1, The Curse of Baba Yaga, The Hut of Baba Yaga, Pt. 2, The Great Gates of Kiev, Nutrocker



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964128840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Pictures At An Exhibition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Promenade, Pt. 1, The Gnome, Promenade, Pt. 2, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, Pt. 3, The Hut Of Baba Yaga, Pt. 1, The Curse Of Baba Yaga, The Hut Of Baba Yaga, Pt. 2, The Great Gates Of Kiev, Nutrocker
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Promenade, Pt. 1, The Gnome, Promenade, Pt. 2, The Sage, The Old Castle, Blues Variation, Promenade, Pt. 3, The Hut of Baba Yaga, Pt. 1, The Curse of Baba Yaga, The Hut of Baba Yaga, Pt. 2, The Great Gates of Kiev, Nutrocker


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Pictures At An Exhibition (4099964128840) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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