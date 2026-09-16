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Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка

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Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 1
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 2
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 3
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 4
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 5
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 6
Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Stop And Listen
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 1
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 2
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 3
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 4
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 5
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 6
  • Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Stop And Listen
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Chances Are, Jumpin’ Jupiter, Stop And Listen, Last, Soul Walk, Worksong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка

Выпустив в 1961 году альбом «Stop And Listen» органиста Hammond-B3 Беби Фейса Уиллетта, без которого не обходится ни одна коллекция соул-джаза. Тем более, что это была последняя и лучшая запись Уиллетта на Blue Note. Критики часто упоминают эту классику в одном ряду с дебютным альбомом Гранта Грина на Blue Note «Grant's First Stand», записанным незадолго до этого в том же составе.

Отзывы о товаре Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Stop And Listen
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Chances Are, Jumpin’ Jupiter, Stop And Listen, Last, Soul Walk, Worksong
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Выпустив в 1961 году альбом «Stop And Listen» органиста Hammond-B3 Беби Фейса Уиллетта, без которого не обходится ни одна коллекция соул-джаза. Тем более, что это была последняя и лучшая запись Уиллетта на Blue Note. Критики часто упоминают эту классику в одном ряду с дебютным альбомом Гранта Грина на Blue Note «Grant's First Stand», записанным незадолго до этого в том же составе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baby Face Willette - Stop And Listen (0602465149753) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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