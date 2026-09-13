Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка
LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой. Выпустив два потрясающих альбома оригинального материала, включая его замечательный дебютный Fuchsia Swing Song (1964) и последовавший за ним Contours (1965), мультиинструменталист Сэм Риверс пошел в другом направлении на своем третьем альбоме Blue Note A New Conception (1966), представив набор стандартов, которые получили захватывающие интерпретации с квартетом, включающим Хэла Гэлпера на фортепиано, Герберта Льюиса на басу и Стива Эллингтона на барабанах. Несмотря на заезженный репертуар — включая каштановые « When I Fall In Love », « I'll Never Smile Again », « Detour Ahead » и « Secret Love » — поразительная оригинальность Риверса совершенно очевидна в каждом из этих семи выступлений, на которых он звучит на тенор-саксофоне, сопрано-саксофоне и флейте. Это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли сведено Кевином Греем (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой.
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