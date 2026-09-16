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Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка

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Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 1
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 2
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 3
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 4
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 5
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 6
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 7
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Blues In Trinity
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 1
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 2
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 3
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 4
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 5
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 6
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 7
  • Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Blues In Trinity
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues in Trinity, I Had the Craziest Dream, Close-up, Shepherd's Serenade, Color Blind, Round About Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка

Blues in Trinity — альбом джазового трубача Диззи Риса, выпущенный на лейбле Blue Note в 1959 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), tip-on конверт. Со своим первым альбомом для Blue Note "Blues In Trinty" трубач ямайского происхождения Диззи Рис, живший в то время в Англии, расширил свою фан-базу, включив в нее таких известных коллег, как Майлз Дэвис и Сонни Роллинз. И Арт Блейки немедленно захотел подписать с ним и британским тенор-саксофонистом Табби Хейзом, которого также можно услышать здесь, контракт для его Jazz Messengers. Альбом, в котором также приняли участие два выдающихся гостя из США Дональд Берд и Арт Тейлор, до сих пор считается абсолютной классикой бопа.

Отзывы о товаре Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dizzy Reece
Альбом (сингл)
Blues In Trinity
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues in Trinity, I Had the Craziest Dream, Close-up, Shepherd's Serenade, Color Blind, Round About Midnight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Blues in Trinity — альбом джазового трубача Диззи Риса, выпущенный на лейбле Blue Note в 1959 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), tip-on конверт. Со своим первым альбомом для Blue Note "Blues In Trinty" трубач ямайского происхождения Диззи Рис, живший в то время в Англии, расширил свою фан-базу, включив в нее таких известных коллег, как Майлз Дэвис и Сонни Роллинз. И Арт Блейки немедленно захотел подписать с ним и британским тенор-саксофонистом Табби Хейзом, которого также можно услышать здесь, контракт для его Jazz Messengers. Альбом, в котором также приняли участие два выдающихся гостя из США Дональд Берд и Арт Тейлор, до сих пор считается абсолютной классикой бопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dizzy Reece - Blues In Trinity (Analogue, Tone Poet) (0602455187598) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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