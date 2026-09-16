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Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка

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Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 1
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 2
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 3
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 4
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 5
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 6
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 7
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 8
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grachan Moncur
Альбом (сингл)
Some Other Stuff
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 1
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 2
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 3
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 4
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 5
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 6
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 7
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 8
  • Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455421487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grachan Moncur
Альбом (сингл)
Some Other Stuff
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gnostic, Thandiwa, The Twins, Nomadic
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка

Some Other Stuff — второй альбом американского тромбониста Грэчана Монкура III записанный 6 июля 1964 года и выпущенный на Blue Note в начале следующего года. После того, как Грэчан Монкур III привлек внимание на записях Blue Note Джеки Маклина и Херби Хэнкока, Альфред Лион выпустил два сольных альбома этого выдающегося авангардного тромбониста для лейбла. На "Some Other Stuff" его можно услышать с особенно авантюрным ансамблем, в который вошли саксофонист Уэйн Шортер и ритм-секция Херби Хэнкок, Сесил Макби и Тони Уильямс.

Отзывы о товаре Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455421487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grachan Moncur
Альбом (сингл)
Some Other Stuff
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gnostic, Thandiwa, The Twins, Nomadic
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Some Other Stuff — второй альбом американского тромбониста Грэчана Монкура III записанный 6 июля 1964 года и выпущенный на Blue Note в начале следующего года. После того, как Грэчан Монкур III привлек внимание на записях Blue Note Джеки Маклина и Херби Хэнкока, Альфред Лион выпустил два сольных альбома этого выдающегося авангардного тромбониста для лейбла. На "Some Other Stuff" его можно услышать с особенно авантюрным ансамблем, в который вошли саксофонист Уэйн Шортер и ритм-секция Херби Хэнкок, Сесил Макби и Тони Уильямс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grachan Moncur - Some Other Stuff (Analogue, Tone Poet) (0602455421487) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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