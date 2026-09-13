The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix), Penny Lane (2017 Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix), With A Little HeMy Friends (2017 Mix), Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix), A Day In The Life (2017 Mix), All You Need Is Love (2015 Mix), I Am The Walrus (2023 Mix), Hello Goodbye (2015 Mix), The Fool On The Hill (2023 Mix), Magical Mystery Tour (2023 Mix), Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix), Hey Jude (2015 Mix), Revolution (2025 Mix), Back In The U.S.S.R. (2018 Mix), While My Guitar Gently Weeps (2018 Mix), Ob-La-Di, Ob-La-Da (2018 Mix), Get Back (2015 Mix), Don't Let Me Down (2021 Mix), The Ballad Of John & Yoko (2015 Mix), Old Brown Shoe (2023 Mix), Here Comes The Sun (2019 Mix), Come Together (2019 Mix), Something (2019 Mix), Octopus's Garden (2019 Mix), Let It Be (2015 Mix) from (2021 Mix), Across The Universe (2021 Mix), The Long And Winding Road (2021 Mix), Now And Then (2023), Blackbird (2018 Mix), Dear Prudence (2018 Mix), Glass Onion (2018 Mix), Within You Without You (2017 Mix), Hey Bulldog (2023 Mix), Oh! Darling (2019 Mix), I Me Mine (2021 Mix), I Want You (She's So Heavy) (2019 Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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