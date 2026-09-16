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Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка

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Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 1
Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 2
Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 3
Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 4
Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Art Taylor
Альбом (сингл)
Taylor's Wailers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Taylor - Taylor&#039;s Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088711718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Art Taylor
Альбом (сингл)
Taylor's Wailers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Batland, C. T. A., Exhibit A, Cubano Chant, Off Minor, Well You Needn't
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Batland, C. T. A., Exhibit A, Cubano Chant, Off Minor, Well You Needn't

Отзывы о товаре Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088711718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Art Taylor
Альбом (сингл)
Taylor's Wailers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Batland, C. T. A., Exhibit A, Cubano Chant, Off Minor, Well You Needn't
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Batland, C. T. A., Exhibit A, Cubano Chant, Off Minor, Well You Needn't
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Taylor - Taylor's Wailers (Analogue) (0753088711718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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