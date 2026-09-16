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Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 6
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 7
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Rollins Plays For Bird
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 7
  • Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088709517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Rollins Plays For Bird
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Remember You, My Melancholy Baby, Old Folks, They Can't Take That Away From Me, Just Friends, My Little Suede Shoes, Star Eyes, Kids Know, I've Grown Accustomed To Your Face
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Remember You, My Melancholy Baby, Old Folks, They Can't Take That Away From Me, Just Friends, My Little Suede Shoes, Star Eyes, Kids Know, I've Grown Accustomed To Your Face

Отзывы о товаре Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088709517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Rollins Plays For Bird
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Remember You, My Melancholy Baby, Old Folks, They Can't Take That Away From Me, Just Friends, My Little Suede Shoes, Star Eyes, Kids Know, I've Grown Accustomed To Your Face
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Remember You, My Melancholy Baby, Old Folks, They Can't Take That Away From Me, Just Friends, My Little Suede Shoes, Star Eyes, Kids Know, I've Grown Accustomed To Your Face
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Rollins - Rollins Plays For Bird (Analogue) (0753088709517) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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