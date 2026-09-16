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Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088845413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Something's Coming, Somewhere, Jet Song, Tonight, Maria, I Feel Pretty, Reprise
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка

Одной из первых бродвейских музыкальных партитур, явно под влиянием джаза, стала "Вестсайдская история" Леонарда Бернштейна, история конкурирующих уличных банд в центре города. В 1962 году пианист Оскар Питерсон наложил свой легкий отпечаток на уже популярную музыку; один критик написал, что "приятно слышать это снова"; она также принесла Питерсону номинацию Грэмми.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088845413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
WEST SIDE STORY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Something's Coming, Somewhere, Jet Song, Tonight, Maria, I Feel Pretty, Reprise
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Описание
Одной из первых бродвейских музыкальных партитур, явно под влиянием джаза, стала "Вестсайдская история" Леонарда Бернштейна, история конкурирующих уличных банд в центре города. В 1962 году пианист Оскар Питерсон наложил свой легкий отпечаток на уже популярную музыку; один критик написал, что "приятно слышать это снова"; она также принесла Питерсону номинацию Грэмми.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - West Side Story (Analogue) (0753088845413) виниловая пластинка – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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