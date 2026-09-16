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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088005473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
II B.S., I X Love, Celia, Mood Indigo, Better Get Hit In Yo' Soul, Theme For Lester Young, Hora Decubitus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка

Одно из лучших изданий Чарльза Мингуса. Независимо от лейбла, Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus находит мини-биг-бэнд, исполняющий одни из самых известных композиций Мингуса - хотя и с другими названиями! Любимчики Мингуса Эрик Долфи, Букер Эрвин и Джаки Байард входят в этот звездный состав. Эта классика 1964 года, в основном записанная во время сессий для Black Saint и The Sinner Lady, включает множество лучших композиций Мингуса, включая "Celia", "Theme For Lester Young" и "Better Git Hit In Yo" Soul".

Отзывы о товаре Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088005473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
II B.S., I X Love, Celia, Mood Indigo, Better Get Hit In Yo' Soul, Theme For Lester Young, Hora Decubitus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одно из лучших изданий Чарльза Мингуса. Независимо от лейбла, Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus находит мини-биг-бэнд, исполняющий одни из самых известных композиций Мингуса - хотя и с другими названиями! Любимчики Мингуса Эрик Долфи, Букер Эрвин и Джаки Байард входят в этот звездный состав. Эта классика 1964 года, в основном записанная во время сессий для Black Saint и The Sinner Lady, включает множество лучших композиций Мингуса, включая "Celia", "Theme For Lester Young" и "Better Git Hit In Yo" Soul".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue) (0753088005473) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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