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Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка

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Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 2
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 3
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 4
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 5
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 6
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 7
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Sings Latin In A Satin Mood
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 3
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 4
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 5
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 6
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 7
  • Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088727818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Sings Latin In A Satin Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Mine Tonight, Yours, Besame Mucho, Adios, Sway, Perfidia, Amor, Magic Is The Moonlight, You Belong To My Heart, Vaya Con Dios
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Visual Sound Stereo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frenesi, Mine Tonight, Yours, Besame Mucho, Adios, Sway, Perfidia, Amor, Magic Is The Moonlight, You Belong To My Heart, Vaya Con Dios



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088727818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Sings Latin In A Satin Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Mine Tonight, Yours, Besame Mucho, Adios, Sway, Perfidia, Amor, Magic Is The Moonlight, You Belong To My Heart, Vaya Con Dios
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Visual Sound Stereo
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frenesi, Mine Tonight, Yours, Besame Mucho, Adios, Sway, Perfidia, Amor, Magic Is The Moonlight, You Belong To My Heart, Vaya Con Dios


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julie London - Sings Latin In A Satin Mood (Analogue) (0753088727818) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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