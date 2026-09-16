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Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка

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Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 1
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 2
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 3
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 4
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 5
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 6
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 7
Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
At The Pershing: But Not For Me
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 1
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 2
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 3
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 4
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 5
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 6
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 7
  • Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088012815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
At The Pershing: But Not For Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Surrey With The Fringe On Top, Moonlight In Vermont, Music, Music, Music, No Greater Love, Poinciana, Wood'yn You, What's New
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Surrey With The Fringe On Top, Moonlight In Vermont, Music, Music, Music, No Greater Love, Poinciana, Wood'yn You, What's New

Отзывы о товаре Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088012815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
At The Pershing: But Not For Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Surrey With The Fringe On Top, Moonlight In Vermont, Music, Music, Music, No Greater Love, Poinciana, Wood'yn You, What's New
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Surrey With The Fringe On Top, Moonlight In Vermont, Music, Music, Music, No Greater Love, Poinciana, Wood'yn You, What's New
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ahmad Jamal - At The Pershing: But Not For Me (Analogue) (0753088012815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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