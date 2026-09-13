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Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка

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Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
With Billy Strayhorn And The Orchestra
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715599
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088845215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
With Billy Strayhorn And The Orchestra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Get Around Much Any More, I've Got It Bad And That Ain't Good, Gal From Joe's, Your Love Has Faded, I'm Just A Lucky So And So, Jeep's Blues, Day Dream, Juice-A-Plenty, Azure, Tailor Made, Stardust
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Get Around Much Any More, I've Got It Bad And That Ain't Good, Gal From Joe's, Your Love Has Faded, I'm Just A Lucky So And So, Jeep's Blues, Day Dream, Juice-A-Plenty, Azure, Tailor Made, Stardust



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Johnny Hodges - With Billy Strayhorn And The Orchestra (Analogue) (0753088845215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088845215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
With Billy Strayhorn And The Orchestra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Get Around Much Any More, I've Got It Bad And That Ain't Good, Gal From Joe's, Your Love Has Faded, I'm Just A Lucky So And So, Jeep's Blues, Day Dream, Juice-A-Plenty, Azure, Tailor Made, Stardust
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Get Around Much Any More, I've Got It Bad And That Ain't Good, Gal From Joe's, Your Love Has Faded, I'm Just A Lucky So And So, Jeep's Blues, Day Dream, Juice-A-Plenty, Azure, Tailor Made, Stardust


Теги товара: Limited Edition
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