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The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка

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The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088500572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, Do It, Easy Ride, Wild Child, Runnin Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка

Прошло 50 лет с момента выхода легендарного студийного альбома The Doors "The Soft Parade". В честь этого особого юбилея в 2019 году будет выпущено 50-е юбилейное Deluxe-издание. "The Soft Parade" - четвертый альбом легенд рок-музыки. Первоначально он был выпущен в июле 1969 года и считается многими поклонниками аутсайдером благодаря роговым и струнным аранжировкам. Тем не менее он достиг шестого места в чартах США. Для переиздания треки были ремастированы давним звукорежиссером и микшером Doors Брюсом Ботником. Помимо стандартного CD, "The Soft Parade (50th Anniversary Deluxe Edition)" предлагается в виде расширенного комплекта, включающего три CD и LP. На компакт-дисках представлен ремастированный оригинальный студийный альбом и сингл "Who Scared You" в качестве бонус-трека. Кроме того, на дисках представлены сокращенные версии "Doors Only" с удаленными роговыми и струнными аранжировками: "Who Scared You", "Tell All The People", "Touch Me", "Wishful Sinful" и "Runnin' Blue". Последние три содержат новые гитарные партии Робби Кригера. Кроме того, в альбом вошли три песни со студийных репетиций с участием Рэя Манзарека (он же Screamin' Ray Daniels) на вокале, включая раннюю версию "Roadhouse Blues". В этих композициях звучат новые партии баса, записанные Робертом ДеЛео из Stone Temple Pilots. И наконец, что не менее важно, нас ожидает первый официальный релиз всего джема "Rock Is Dead". Пластинка весом 180 г содержит оригинальный альбом с примечаниями рок-журналиста Дэвида Фрика.



Теги товара: Indie

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088500572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, Do It, Easy Ride, Wild Child, Runnin Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Прошло 50 лет с момента выхода легендарного студийного альбома The Doors "The Soft Parade". В честь этого особого юбилея в 2019 году будет выпущено 50-е юбилейное Deluxe-издание. "The Soft Parade" - четвертый альбом легенд рок-музыки. Первоначально он был выпущен в июле 1969 года и считается многими поклонниками аутсайдером благодаря роговым и струнным аранжировкам. Тем не менее он достиг шестого места в чартах США. Для переиздания треки были ремастированы давним звукорежиссером и микшером Doors Брюсом Ботником. Помимо стандартного CD, "The Soft Parade (50th Anniversary Deluxe Edition)" предлагается в виде расширенного комплекта, включающего три CD и LP. На компакт-дисках представлен ремастированный оригинальный студийный альбом и сингл "Who Scared You" в качестве бонус-трека. Кроме того, на дисках представлены сокращенные версии "Doors Only" с удаленными роговыми и струнными аранжировками: "Who Scared You", "Tell All The People", "Touch Me", "Wishful Sinful" и "Runnin' Blue". Последние три содержат новые гитарные партии Робби Кригера. Кроме того, в альбом вошли три песни со студийных репетиций с участием Рэя Манзарека (он же Screamin' Ray Daniels) на вокале, включая раннюю версию "Roadhouse Blues". В этих композициях звучат новые партии баса, записанные Робертом ДеЛео из Stone Temple Pilots. И наконец, что не менее важно, нас ожидает первый официальный релиз всего джема "Rock Is Dead". Пластинка весом 180 г содержит оригинальный альбом с примечаниями рок-журналиста Дэвида Фрика.


Теги товара: Indie
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The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка – стоимость товара 10640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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