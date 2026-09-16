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Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка

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Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 1
Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 2
Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 3
Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 4
Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 5
Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
At The Five Spot
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 4
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 5
  • Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088826016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
At The Five Spot
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Fire Waltz, Bee Vamp, The Prophet, Bee Vamp (alternate take)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire Waltz, Bee Vamp, The Prophet, Bee Vamp (alternate take)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088826016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
At The Five Spot
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Fire Waltz, Bee Vamp, The Prophet, Bee Vamp (alternate take)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire Waltz, Bee Vamp, The Prophet, Bee Vamp (alternate take)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Dolphy - At The Five Spot (Analogue) (0753088826016) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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