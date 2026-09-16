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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка

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Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 1
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 2
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 3
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 4
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 5
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 6
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 7
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 8
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 9
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 10
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 11
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 3
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 4
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 5
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 6
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 7
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 8
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 9
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 10
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 11
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715585
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suiudy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have to Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady of the Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Suiudy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have to Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady of the Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suiudy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have to Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady of the Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Suiudy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Don't Have to Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady of the Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088751875) виниловая пластинка - по цене 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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