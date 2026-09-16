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John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка

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John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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