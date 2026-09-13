Описание товара Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка

Культовый альбом Лизы Джермано 1994 года «Geek The Girl» – пророческий, но в то же время тревожный альбом. Альбом, затрагивающий темы преследования, сексуальных домогательств, тревожности и женского опыта, с момента выхода только набирает популярность, и, несмотря на то, что сейчас он широко считается классикой своего времени, каким-то образом избежал винилового релиза, к большому огорчению поклонников. Итак, отличная новость: 4AD наконец-то исправляют ситуацию, выпустив специальный двойной виниловый тираж в честь 30-летия альбома в День музыкального магазина 2025. Альбом, который сегодня так же актуален, как и в момент своего дебюта, Лиза непоколебима и непоколебима на протяжении всего альбома Geek The Girl, предоставляя платформу тем, кто замолчал, или, как она говорит, «людям, которые застряли, но хотят куда-то уйти». Она пишет с неприкрытой, эмоциональной честностью, порой даже с раболепием, и практически ничего не скрывает. Это невероятное произведение, атмосфера которого усиливается небрежным звучанием скрипки и использованием (с разрешения и после долгих раздумий) настоящего звонка в службу спасения 911, где женщина сталкивается со злоумышленником в собственном доме. Её постоянное использование сицилийской народной мелодии «Frascilita» в качестве интермедии также вызывает недовольство, хотя она и намеревалась придать альбому необходимую «комическую разрядку». Альбом Geek The Girl, вошедший в сотню лучших альбомов 90-х по версии журнала SPIN, не похож на большинство произведений того времени и является свидетельством как артистизма, так и смелости Лизы. В сотрудничестве со студией Abbey Road в Лондоне альбом был ремастирован к своему 30-летию и дополнен би-сайдом Cry Wolf «The Mirror Is Gone» и 5-трековым EP-предшественником «Inconsiderate Bitch». Альбом, призванный стать одним из самых ярких событий Дня музыкального магазина 2025, будет издан на двухслойном кристально чистом виниле, а дизайнер Крис Бигг (v23) вернулся к съёмкам обложки фарфоровой куклы, сделанным Домиником Дэвисом, чтобы создать потрясающий новый дизайн, дополняющий оригинальную обложку альбома.