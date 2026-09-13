Top.Mail.Ru
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 1
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 2
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 3
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 4
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 5
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 6
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 7
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 8
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 9
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 10
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 11
Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lisa Germano
Альбом (сингл)
Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 1
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 2
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 3
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 4
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 5
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 6
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 7
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 8
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 9
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 10
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 11
  • Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715564
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400080911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lisa Germano
Альбом (сингл)
Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Secret Reason, Trouble, Geek The Girl, Just Geek, Cry Wolf, ...A Psychopath, Sexy Little Girl Princess, Phantom Love, Cancer Of Everything, A Guy Like You, ...Of Love And Colors, Stars, The Mirror Is Gone, Happiness, Energy, Puppet, Sycophant, (Late Night) Dresses
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка

Культовый альбом Лизы Джермано 1994 года «Geek The Girl» – пророческий, но в то же время тревожный альбом. Альбом, затрагивающий темы преследования, сексуальных домогательств, тревожности и женского опыта, с момента выхода только набирает популярность, и, несмотря на то, что сейчас он широко считается классикой своего времени, каким-то образом избежал винилового релиза, к большому огорчению поклонников. Итак, отличная новость: 4AD наконец-то исправляют ситуацию, выпустив специальный двойной виниловый тираж в честь 30-летия альбома в День музыкального магазина 2025. Альбом, который сегодня так же актуален, как и в момент своего дебюта, Лиза непоколебима и непоколебима на протяжении всего альбома Geek The Girl, предоставляя платформу тем, кто замолчал, или, как она говорит, «людям, которые застряли, но хотят куда-то уйти». Она пишет с неприкрытой, эмоциональной честностью, порой даже с раболепием, и практически ничего не скрывает. Это невероятное произведение, атмосфера которого усиливается небрежным звучанием скрипки и использованием (с разрешения и после долгих раздумий) настоящего звонка в службу спасения 911, где женщина сталкивается со злоумышленником в собственном доме. Её постоянное использование сицилийской народной мелодии «Frascilita» в качестве интермедии также вызывает недовольство, хотя она и намеревалась придать альбому необходимую «комическую разрядку». Альбом Geek The Girl, вошедший в сотню лучших альбомов 90-х по версии журнала SPIN, не похож на большинство произведений того времени и является свидетельством как артистизма, так и смелости Лизы. В сотрудничестве со студией Abbey Road в Лондоне альбом был ремастирован к своему 30-летию и дополнен би-сайдом Cry Wolf «The Mirror Is Gone» и 5-трековым EP-предшественником «Inconsiderate Bitch». Альбом, призванный стать одним из самых ярких событий Дня музыкального магазина 2025, будет издан на двухслойном кристально чистом виниле, а дизайнер Крис Бигг (v23) вернулся к съёмкам обложки фарфоровой куклы, сделанным Домиником Дэвисом, чтобы создать потрясающий новый дизайн, дополняющий оригинальную обложку альбома.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400080911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lisa Germano
Альбом (сингл)
Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Secret Reason, Trouble, Geek The Girl, Just Geek, Cry Wolf, ...A Psychopath, Sexy Little Girl Princess, Phantom Love, Cancer Of Everything, A Guy Like You, ...Of Love And Colors, Stars, The Mirror Is Gone, Happiness, Energy, Puppet, Sycophant, (Late Night) Dresses
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Культовый альбом Лизы Джермано 1994 года «Geek The Girl» – пророческий, но в то же время тревожный альбом. Альбом, затрагивающий темы преследования, сексуальных домогательств, тревожности и женского опыта, с момента выхода только набирает популярность, и, несмотря на то, что сейчас он широко считается классикой своего времени, каким-то образом избежал винилового релиза, к большому огорчению поклонников. Итак, отличная новость: 4AD наконец-то исправляют ситуацию, выпустив специальный двойной виниловый тираж в честь 30-летия альбома в День музыкального магазина 2025. Альбом, который сегодня так же актуален, как и в момент своего дебюта, Лиза непоколебима и непоколебима на протяжении всего альбома Geek The Girl, предоставляя платформу тем, кто замолчал, или, как она говорит, «людям, которые застряли, но хотят куда-то уйти». Она пишет с неприкрытой, эмоциональной честностью, порой даже с раболепием, и практически ничего не скрывает. Это невероятное произведение, атмосфера которого усиливается небрежным звучанием скрипки и использованием (с разрешения и после долгих раздумий) настоящего звонка в службу спасения 911, где женщина сталкивается со злоумышленником в собственном доме. Её постоянное использование сицилийской народной мелодии «Frascilita» в качестве интермедии также вызывает недовольство, хотя она и намеревалась придать альбому необходимую «комическую разрядку». Альбом Geek The Girl, вошедший в сотню лучших альбомов 90-х по версии журнала SPIN, не похож на большинство произведений того времени и является свидетельством как артистизма, так и смелости Лизы. В сотрудничестве со студией Abbey Road в Лондоне альбом был ремастирован к своему 30-летию и дополнен би-сайдом Cry Wolf «The Mirror Is Gone» и 5-трековым EP-предшественником «Inconsiderate Bitch». Альбом, призванный стать одним из самых ярких событий Дня музыкального магазина 2025, будет издан на двухслойном кристально чистом виниле, а дизайнер Крис Бигг (v23) вернулся к съёмкам обложки фарфоровой куклы, сделанным Домиником Дэвисом, чтобы создать потрясающий новый дизайн, дополняющий оригинальную обложку альбома.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lisa Germano - Geek The Girl/ Inconsiderate Bitch (EP) (coloured) (0191400080911) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...