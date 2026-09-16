The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб.
В наличии
Код товара: 715561
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11 940 руб.
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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
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Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
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The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - по цене 11940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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