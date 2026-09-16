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Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка

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Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 1
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 2
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 3
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 4
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 5
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 6
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 1
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 2
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 3
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 4
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 5
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 6
  • Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475962786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Contract On The World Love Jam (Instrumental), Brothers Gonna Work It Out, 911 Is A Joke, Incident At 66.6 FM (Instrumental), Welcome To The Terrordome, Meet The G That Killed Me, Pollywanacraka, Anti-Nigger Machine, Burn Hollywood Burn, Power To The People, Who Stole The Soul?, Fear Of A Black Planet, Revolutionary Generation, Can't Do Nuttin' For Ya Man, Reggie Jax, Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental), B Side Wins Again, War At 33 1/3, Final Count Of The Collision Between Us And T
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка

Fear of a Black Planet — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Public Enemy. Fear of a Black Planet был продан тиражом в два миллиона копий в Соединенных Штатах и ??получил восторженные отзывы критиков, многие из которых назвали его одним из лучших альбомов года. Его успех внес значительный вклад в популярность афроцентрической и политической тематики в хип-хопе и возрождение жанра в то время. С тех пор он рассматривается как один из величайших и важнейших альбомов хип-хопа а также как музыкально и культурно значимый. В 2004 году Библиотека Конгресса добавила его в Национальный реестр звукозаписей. В 2020 году Fear of a Black Planet занял 176-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Отзывы о товаре Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475962786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Contract On The World Love Jam (Instrumental), Brothers Gonna Work It Out, 911 Is A Joke, Incident At 66.6 FM (Instrumental), Welcome To The Terrordome, Meet The G That Killed Me, Pollywanacraka, Anti-Nigger Machine, Burn Hollywood Burn, Power To The People, Who Stole The Soul?, Fear Of A Black Planet, Revolutionary Generation, Can't Do Nuttin' For Ya Man, Reggie Jax, Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental), B Side Wins Again, War At 33 1/3, Final Count Of The Collision Between Us And T
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Fear of a Black Planet — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Public Enemy. Fear of a Black Planet был продан тиражом в два миллиона копий в Соединенных Штатах и ??получил восторженные отзывы критиков, многие из которых назвали его одним из лучших альбомов года. Его успех внес значительный вклад в популярность афроцентрической и политической тематики в хип-хопе и возрождение жанра в то время. С тех пор он рассматривается как один из величайших и важнейших альбомов хип-хопа а также как музыкально и культурно значимый. В 2004 году Библиотека Конгресса добавила его в Национальный реестр звукозаписей. В 2020 году Fear of a Black Planet занял 176-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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Отзывы


Public Enemy - Fear Of A Black Planet (coloured) (0602475962786) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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