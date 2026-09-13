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Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка

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Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 1
Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 2
Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 3
Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 4
Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 5
Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Noreaga
Альбом (сингл)
N.O.R.E.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 1
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 2
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 3
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 4
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 5
  • Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715513
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Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Noreaga
Альбом (сингл)
N.O.R.E.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Jump Off, Banned From TV, I Love My Life, N.O.R.E., Hed Interlude, Hed, It's Not A Game, Fiesta, 40 Island, The Way We Live, Animal Thug Interlude, The Change, Superthug, Da Story, Mathematics (Esta Loca), The Assignment, Body In The Trunk, One Love, Outro
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка

Выросший в Квинсе, Нью-Йорк, рэпер, актёр и телеведущий Нореага (NORE) провёл большую часть последних трёх десятилетий, возглавляя чарты, покоряя сердца и привлекая внимание всего мира. Хотя сейчас он известен как ведущий одного из самых популярных подкастов в мире «Drink Champs», именно его ранняя работа в качестве энергичного и непримиримого MC помогла этому талантливому артисту оказаться в центре внимания. Начав свою карьеру с дуэта Capone-N-Noreaga вместе с другим рэпером из Квинса, Capone, NORE стремительно развивался с момента своего первого появления в чартах в 1997 году. Вскоре после выхода их невероятно успешного дебютного альбома «The War Report» Capone снова оказался в тюрьме, и NORE продолжил сольную карьеру, добившись дальнейшего успеха с его первым одноимённым альбомом «NORE». Выпущенный в 1998 году, альбом стремительно взлетел в чартах, достигнув третьего места в Billboard 200 и получив платиновый статус по версии RIAA. В записи альбома «NORE», записанного при участии таких известных нью-йоркских MC, как Nas, Kool G Rap, Big Pun и Busta Rhymes, а также с участием перспективных продюсеров The Neptunes и Swizz Beatz, критики высоко оценили современный, футуристический звук, что ещё больше укрепило позиции N.ORE в качестве одного из самых успешных и запоминающихся артистов хип-хопа. Благодаря оглушительному успеху таких синглов, как «Superthug», «NORE» и легендарного трека «Banned from TV», дебютный альбом NORE продолжает пользоваться успехом по всему миру и, без сомнения, является бесспорной классикой среди хип-хоп-музыки. В рамках празднования своего 40-летия Tommy Boy переиздаёт этот революционный альбом лимитированным тиражом на цветном виниле, который, несомненно, станет настоящим маст-хэвом для коллекционеров пластинок по всему миру.

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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Noreaga
Альбом (сингл)
N.O.R.E.
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Jump Off, Banned From TV, I Love My Life, N.O.R.E., Hed Interlude, Hed, It's Not A Game, Fiesta, 40 Island, The Way We Live, Animal Thug Interlude, The Change, Superthug, Da Story, Mathematics (Esta Loca), The Assignment, Body In The Trunk, One Love, Outro
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выросший в Квинсе, Нью-Йорк, рэпер, актёр и телеведущий Нореага (NORE) провёл большую часть последних трёх десятилетий, возглавляя чарты, покоряя сердца и привлекая внимание всего мира. Хотя сейчас он известен как ведущий одного из самых популярных подкастов в мире «Drink Champs», именно его ранняя работа в качестве энергичного и непримиримого MC помогла этому талантливому артисту оказаться в центре внимания. Начав свою карьеру с дуэта Capone-N-Noreaga вместе с другим рэпером из Квинса, Capone, NORE стремительно развивался с момента своего первого появления в чартах в 1997 году. Вскоре после выхода их невероятно успешного дебютного альбома «The War Report» Capone снова оказался в тюрьме, и NORE продолжил сольную карьеру, добившись дальнейшего успеха с его первым одноимённым альбомом «NORE». Выпущенный в 1998 году, альбом стремительно взлетел в чартах, достигнув третьего места в Billboard 200 и получив платиновый статус по версии RIAA. В записи альбома «NORE», записанного при участии таких известных нью-йоркских MC, как Nas, Kool G Rap, Big Pun и Busta Rhymes, а также с участием перспективных продюсеров The Neptunes и Swizz Beatz, критики высоко оценили современный, футуристический звук, что ещё больше укрепило позиции N.ORE в качестве одного из самых успешных и запоминающихся артистов хип-хопа. Благодаря оглушительному успеху таких синглов, как «Superthug», «NORE» и легендарного трека «Banned from TV», дебютный альбом NORE продолжает пользоваться успехом по всему миру и, без сомнения, является бесспорной классикой среди хип-хоп-музыки. В рамках празднования своего 40-летия Tommy Boy переиздаёт этот революционный альбом лимитированным тиражом на цветном виниле, который, несомненно, станет настоящим маст-хэвом для коллекционеров пластинок по всему миру.
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