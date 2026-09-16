Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка
Добро пожаловать в переиздание/ремастирование неожиданного альбома британской группы Nirvana 1996 года, в котором возродились песни, написанные ещё в шестидесятых, но так и не выпущенные. Название альбома взято из одной из тех. песен, и Orange And Blue обладает всеми особенностями, которые можно ожидать от Патрика Лайонса-Кэмпбелла и Алекса Спиропулоса, но с отсылкой к девяностым. И. история о том, как всё это зародилось, как и всё в Nirvana, не так прямолинейна и подробна в буклете. В десятке треков, от научно-фантастических поп-самородков, таких как « Lost In Space », до нежных баллад « Our Love Is The Sea », написанных специально для Франсуазы Харди и до их необычайно смелого кавера на « Lithium » группы Seattle Nirvana этот альбом таит в себе множество сюрпризов. Наряду с редкими фотографиями сессий в комплект включены новые интервью с группой и их ключевым соратником Кейтом Смартом что делает его окончательным изданием этого загадочного альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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