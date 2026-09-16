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Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка

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Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715501
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Think Like A Key Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Think Like A Key Music
Barcode
[0782706673749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Orange And Blue, Lithium, Stone In The Water, I Can See You, Lost In Space, Busy Man, Now?, You Dream?, My Little Red Book, Allison Smith, The Window, Our Love Is The Sea
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка

Добро пожаловать в переиздание/ремастирование неожиданного альбома британской группы Nirvana 1996 года, в котором возродились песни, написанные ещё в шестидесятых, но так и не выпущенные. Название альбома взято из одной из тех. песен, и Orange And Blue обладает всеми особенностями, которые можно ожидать от Патрика Лайонса-Кэмпбелла и Алекса Спиропулоса, но с отсылкой к девяностым. И. история о том, как всё это зародилось, как и всё в Nirvana, не так прямолинейна и подробна в буклете. В десятке треков, от научно-фантастических поп-самородков, таких как « Lost In Space », до нежных баллад « Our Love Is The Sea », написанных специально для Франсуазы Харди и до их необычайно смелого кавера на « Lithium » группы Seattle Nirvana этот альбом таит в себе множество сюрпризов. Наряду с редкими фотографиями сессий в комплект включены новые интервью с группой и их ключевым соратником Кейтом Смартом что делает его окончательным изданием этого загадочного альбома.

Отзывы о товаре Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Think Like A Key Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Think Like A Key Music
Barcode
[0782706673749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Orange And Blue, Lithium, Stone In The Water, I Can See You, Lost In Space, Busy Man, Now?, You Dream?, My Little Red Book, Allison Smith, The Window, Our Love Is The Sea
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Добро пожаловать в переиздание/ремастирование неожиданного альбома британской группы Nirvana 1996 года, в котором возродились песни, написанные ещё в шестидесятых, но так и не выпущенные. Название альбома взято из одной из тех. песен, и Orange And Blue обладает всеми особенностями, которые можно ожидать от Патрика Лайонса-Кэмпбелла и Алекса Спиропулоса, но с отсылкой к девяностым. И. история о том, как всё это зародилось, как и всё в Nirvana, не так прямолинейна и подробна в буклете. В десятке треков, от научно-фантастических поп-самородков, таких как « Lost In Space », до нежных баллад « Our Love Is The Sea », написанных специально для Франсуазы Харди и до их необычайно смелого кавера на « Lithium » группы Seattle Nirvana этот альбом таит в себе множество сюрпризов. Наряду с редкими фотографиями сессий в комплект включены новые интервью с группой и их ключевым соратником Кейтом Смартом что делает его окончательным изданием этого загадочного альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana (UK) - Orange And Blue (coloured) (0782706673749) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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