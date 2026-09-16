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Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка

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Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hardcore Traxx: Dance Mania Records
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[0730003311413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hardcore Traxx: Dance Mania Records
Жанр
House
Трек-лист
Hercules–7 Ways (Club), Victor Romeo Featuring Leetrece Brown*–Love Will Find A Way (Club), Club Style–Crazy Wild, Tim Harper–Toxic Waste (Club Mix), Vincent Floyd–I'm So Deep, 3 2 6*–Falling (Armando's House Mix), DJ Deeon–Da Bomb, Parris Mitchell Project* Featuring Wax Master*–Ghetto Shout Out!!, Traxmen & Eric Martin–Hit It From The Back, DJ Funk–The Original Video Clash: Video Clash II (Street Mix), Paul Johnson–Feel My M.F. Bass, Top Cat*–Work Out, Hercules–7 Ways (Vocal), Victor Romeo Feat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 2014 году, Strut заново представляет Hardcore Traxx: Dance Mania Records 1986-1997 — популярную и полную ретроспективу одного из самых важных и инновационных лейблов хаус-музыки в Чикаго. Появившись в середине 80-х как сырая альтернатива таким мощным группам, как Trax и DJ International, Dance Mania продолжала представлять уличную клубную музыку Чикаго вплоть до 90-х, помогая становлению звучания Ghetto House. Hardcore Traxx прослеживает всю историю лейбла с самых первых времён его расцвета. Основанный в 1985 году и управляемый Рэем Барни из штаб-квартиры Barney's Distribution на Огден-авеню (позже переехавшей на Вест-Рузвельт-роуд), Dance Mania стремительно набрал обороты, выпустив в 1986 году свой второй релиз — зажигательный мини-альбом « Hardcore Jazz » от Duane & Co. Barney быстро стал надёжным источником ранних хаус- и эйсид-продукции таких восходящих чикагских исполнителей, как Lil Louis Marshall Jefferson и Farley Keith он же Farkey «Jackmaster» Funk.

Отзывы о товаре Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[0730003311413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hardcore Traxx: Dance Mania Records
Жанр
House
Трек-лист
Hercules–7 Ways (Club), Victor Romeo Featuring Leetrece Brown*–Love Will Find A Way (Club), Club Style–Crazy Wild, Tim Harper–Toxic Waste (Club Mix), Vincent Floyd–I'm So Deep, 3 2 6*–Falling (Armando's House Mix), DJ Deeon–Da Bomb, Parris Mitchell Project* Featuring Wax Master*–Ghetto Shout Out!!, Traxmen & Eric Martin–Hit It From The Back, DJ Funk–The Original Video Clash: Video Clash II (Street Mix), Paul Johnson–Feel My M.F. Bass, Top Cat*–Work Out, Hercules–7 Ways (Vocal), Victor Romeo Feat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный в 2014 году, Strut заново представляет Hardcore Traxx: Dance Mania Records 1986-1997 — популярную и полную ретроспективу одного из самых важных и инновационных лейблов хаус-музыки в Чикаго. Появившись в середине 80-х как сырая альтернатива таким мощным группам, как Trax и DJ International, Dance Mania продолжала представлять уличную клубную музыку Чикаго вплоть до 90-х, помогая становлению звучания Ghetto House. Hardcore Traxx прослеживает всю историю лейбла с самых первых времён его расцвета. Основанный в 1985 году и управляемый Рэем Барни из штаб-квартиры Barney's Distribution на Огден-авеню (позже переехавшей на Вест-Рузвельт-роуд), Dance Mania стремительно набрал обороты, выпустив в 1986 году свой второй релиз — зажигательный мини-альбом « Hardcore Jazz » от Duane & Co. Barney быстро стал надёжным источником ранних хаус- и эйсид-продукции таких восходящих чикагских исполнителей, как Lil Louis Marshall Jefferson и Farley Keith он же Farkey «Jackmaster» Funk.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Hardcore Traxx: Dance Mania Records (0730003311413) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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