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Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка

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Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 1
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 2
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 3
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 4
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 5
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 6
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 7
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 8
Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
The Sun, Moon & Herbs
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 1
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 2
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 3
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 4
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 5
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 6
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 7
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 8
  • Dr. John - The Sun, Moon &amp; Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
The Sun, Moon & Herbs
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Black John The Conqueror, Where Ya At Mule, Craney Crow, Familiar Reality-Opening, Pots On Fiyo (Fil? Gumbo) / Who I Got To Fall On (If The Pot Get Heavy), Zu Zu Mamou, Familiar Reality-Reprise
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black John The Conqueror, Where Ya At Mule, Craney Crow, Familiar Reality-Opening, Pots On Fiyo (Fil? Gumbo) / Who I Got To Fall On (If The Pot Get Heavy), Zu Zu Mamou, Familiar Reality-Reprise

Отзывы о товаре Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
The Sun, Moon & Herbs
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Black John The Conqueror, Where Ya At Mule, Craney Crow, Familiar Reality-Opening, Pots On Fiyo (Fil? Gumbo) / Who I Got To Fall On (If The Pot Get Heavy), Zu Zu Mamou, Familiar Reality-Reprise
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black John The Conqueror, Where Ya At Mule, Craney Crow, Familiar Reality-Opening, Pots On Fiyo (Fil? Gumbo) / Who I Got To Fall On (If The Pot Get Heavy), Zu Zu Mamou, Familiar Reality-Reprise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dr. John - The Sun, Moon & Herbs (Analogue) (4260019716002) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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