Wu-Tang Clan - Enter The Wu-Tang (0078636633619) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
Enter The Wu-Tang
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 715482
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4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0078636633619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
Enter The Wu-Tang
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bring Da Ruckus, Shame On A Nigga, Clan In Da Front, Wu-Tang: 7th Chamber, Can It Be All So Simple, Protect Ya Neck (Intermission), Da Mystery Of Chessboxin', Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit, C.R.E.A.M., Method Man, Tearz, Wu-Tang: 7th Chamber - Part II, Conclusion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan - Enter The Wu-Tang (0078636633619) виниловая пластинка
Этот дебютный альбом стал одним из самых влиятельных рэп-альбомов 90-х. Он заложил основу для возрождения нью-йоркского хип-хопа – андеграундного, хардкорного нового звучания, которое впоследствии повлияло на Biggie, Jay-Z, Nas и Mobb Deep, среди прочих. Рэп стал одновременно театральным и интеллектуальным, эмси – авторами текстов и мощными исполнителями, способными на насилие, метафоры, юмор и революционные решения. Альбом полон жёстких, суровых битов, отсылок к поп-культуре и боевым искусствам, эклектичного звучания фортепиано и струнных, а также сюрреалистических подтекстов – и в то время в мире хип-хопа действительно не было ничего подобного. Даже сейчас это оригинальный альбом, не имеющий аналогов. Купите его. Не пожалеете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0078636633619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Wu-Tang Clan
Альбом (сингл)
Enter The Wu-Tang
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bring Da Ruckus, Shame On A Nigga, Clan In Da Front, Wu-Tang: 7th Chamber, Can It Be All So Simple, Protect Ya Neck (Intermission), Da Mystery Of Chessboxin', Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit, C.R.E.A.M., Method Man, Tearz, Wu-Tang: 7th Chamber - Part II, Conclusion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Этот дебютный альбом стал одним из самых влиятельных рэп-альбомов 90-х. Он заложил основу для возрождения нью-йоркского хип-хопа – андеграундного, хардкорного нового звучания, которое впоследствии повлияло на Biggie, Jay-Z, Nas и Mobb Deep, среди прочих. Рэп стал одновременно театральным и интеллектуальным, эмси – авторами текстов и мощными исполнителями, способными на насилие, метафоры, юмор и революционные решения. Альбом полон жёстких, суровых битов, отсылок к поп-культуре и боевым искусствам, эклектичного звучания фортепиано и струнных, а также сюрреалистических подтекстов – и в то время в мире хип-хопа действительно не было ничего подобного. Даже сейчас это оригинальный альбом, не имеющий аналогов. Купите его. Не пожалеете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wu-Tang Clan - Enter The Wu-Tang (0078636633619) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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