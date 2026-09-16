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Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка

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Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - фото 1
Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - фото 1
  • Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074024010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Which Side Are You On?, The President Sang Amazing Grace, Raghupati Raghav Raja Ram, Waist Deep in the Big Muddy, Jarama Valley (Live In Barcelona), Garbage, Storyteller, Mbube (Wimoweh/The Lion Sleeps Tonight), If I Had A Hammer, Where Have All The Flowers Gone?, Step By Step, Anda Jaleo (Live In Barcelona), Kisses Sweeter Than Wine, Turn, Turn, Turn, We Shall Overcome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка

Квартет «Кронос» сочетает в себе уникальное художественное видение и смелое стремление к постоянному развитию классического струнного квартета, предлагая новые идеи. С тысячами концертов по всему миру и многочисленными релизами группа стала одной из самых влиятельных в этом жанре. Альбом «Long Time Passing» — это дань уважения музыке, политической философии и общественному вкладу американского фолк-певца и активиста Пита Сигера. В аранжировках, созданных при участии многочисленных гостей, отражены дух, вдохновляющие идеи и бесстрашие, пронизывающие всё творчество Пита Сигера на протяжении всей его жизни.

Отзывы о товаре Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074024010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Which Side Are You On?, The President Sang Amazing Grace, Raghupati Raghav Raja Ram, Waist Deep in the Big Muddy, Jarama Valley (Live In Barcelona), Garbage, Storyteller, Mbube (Wimoweh/The Lion Sleeps Tonight), If I Had A Hammer, Where Have All The Flowers Gone?, Step By Step, Anda Jaleo (Live In Barcelona), Kisses Sweeter Than Wine, Turn, Turn, Turn, We Shall Overcome
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Квартет «Кронос» сочетает в себе уникальное художественное видение и смелое стремление к постоянному развитию классического струнного квартета, предлагая новые идеи. С тысячами концертов по всему миру и многочисленными релизами группа стала одной из самых влиятельных в этом жанре. Альбом «Long Time Passing» — это дань уважения музыке, политической философии и общественному вкладу американского фолк-певца и активиста Пита Сигера. В аранжировках, созданных при участии многочисленных гостей, отражены дух, вдохновляющие идеи и бесстрашие, пронизывающие всё творчество Пита Сигера на протяжении всей его жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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