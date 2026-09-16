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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка

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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 1
OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MARCHE EN LA (Original Main Titles), ESPION L?VE-TOI (Interlude), BUGLE POUR ANNA (La Rencontre), MARCHE EN LA, M?LODIE POUR ANNA, T?L?PHONE SANS R?PONSE, ESPION L?VE-TOI, MARCHE EN LA, SECRET NOCTURNE, ESPION L?VE-TOI (#2), M?LODIE POUR ANNA (Film Version), ESPION L?VE-TOI (#3), MARCHE EN LA (#2), M?LODIE POUR ANNA (Short Version), ENL?VEMENT ET HOMICIDE, ESPION L?VE-TOI (Final)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек «Alzati Spia» композитора Эннио Морриконе

Отзывы о товаре OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MARCHE EN LA (Original Main Titles), ESPION L?VE-TOI (Interlude), BUGLE POUR ANNA (La Rencontre), MARCHE EN LA, M?LODIE POUR ANNA, T?L?PHONE SANS R?PONSE, ESPION L?VE-TOI, MARCHE EN LA, SECRET NOCTURNE, ESPION L?VE-TOI (#2), M?LODIE POUR ANNA (Film Version), ESPION L?VE-TOI (#3), MARCHE EN LA (#2), M?LODIE POUR ANNA (Short Version), ENL?VEMENT ET HOMICIDE, ESPION L?VE-TOI (Final)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Оригинальный саундтрек «Alzati Spia» композитора Эннио Морриконе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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