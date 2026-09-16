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Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка

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Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 1
Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 2
Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 3
Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 4
Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 5
Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 1
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 2
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 3
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 4
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 5
  • Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Трек-лист
Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист

Отзывы о товаре Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Трек-лист
Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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