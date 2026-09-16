Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 715457
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257006943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Arrival, Panic Attack, Watch Out, Musical Chairs, Say Hey There, Hockey Hair, Bam, Pour Me Another, Smart Went Crazy, Angelface, That Night, Get Fly, Little Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка
После нескольких лет перерыва в переиздании пятый студийный альбом группы Atmosphere «You Can't Imagine How Much Fun We're Having» возвращается на виниле. После прорывного успеха четвёртого альбома « Seven's Travels » группа вернулась в 2005 году, показав впечатляющий рост и изобретательность в своих новых композициях. Вдохновляясь целым рядом неожиданных источников, включая Тома Уэйтса, Марка Ланегана, Шона Филлипса, Spoon, The Mars Volta, alopecia, Public Enemy, Boogie Down Productions, The Beauty Pill, инфицированные зубы мудрости, Крейга Финна, TV On The Radio, Australia и I-94 East, альбом раздвинул границы, не выходя за рамки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257006943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Arrival, Panic Attack, Watch Out, Musical Chairs, Say Hey There, Hockey Hair, Bam, Pour Me Another, Smart Went Crazy, Angelface, That Night, Get Fly, Little Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
После нескольких лет перерыва в переиздании пятый студийный альбом группы Atmosphere «You Can't Imagine How Much Fun We're Having» возвращается на виниле. После прорывного успеха четвёртого альбома « Seven's Travels » группа вернулась в 2005 году, показав впечатляющий рост и изобретательность в своих новых композициях. Вдохновляясь целым рядом неожиданных источников, включая Тома Уэйтса, Марка Ланегана, Шона Филлипса, Spoon, The Mars Volta, alopecia, Public Enemy, Boogie Down Productions, The Beauty Pill, инфицированные зубы мудрости, Крейга Финна, TV On The Radio, Australia и I-94 East, альбом раздвинул границы, не выходя за рамки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка