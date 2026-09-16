Описание товара Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка

Новый альбом хип-хоп-дуэта Atmosphere, So Many Other Realities Exist Simultaneously, открывается более мягким подходом ветерана-рэпера Слага и опытного продюсера Анта. Отходя от резких вступлений предыдущих работ, заглавный трек «Okay» звучит сосредоточенно на утешении и ободрении слушателя, как будто навеянный отцовством и неявным долгом. С Слагом, читающим рэп под одну из самых ярких работ Ant, песня закладывает основу для альбомного упражнения по неуклюжему сознанию, не создавая прецедента для того, как они намерены им управлять. Тем не менее, как бы мягко ни начинался альбом, в нем безошибочно угадывается чувство тревоги с самого начала, которое продолжает развиваться на протяжении всего проекта, по мере того как Слаг и Ант вплетают слушателя в нечеткие темы бессонницы и горя. От едва заметной паники в сердце таких песен, как «Dotted Lines», до откровенной тревоги в таких, как «In My Head», напряжение то ослабевает, то нарастает, но как только наворачиваются слёзы, оно, кажется, снова находит выход в таких песнях, как «Still Life», чья оптимистичная тональность смягчает напряжённость альбома. Между тем, ритмы на «So Many Other Realities» — одни из самых изобретательных в карьере Ant. Игривая перкуссия в «In My Head» служит приятным противовесом бурлящему тексту, а барабанные партии в «Holding My Breath» и «Bigger Pictures» позволяют Слагу играть своим флоу, чтобы подчеркнуть тревожность, определяющую альбом. Если предыдущие записи последнего в карьере проекта Atmosphere были сосредоточены на самых важных аспектах жизни — семье, братстве, предназначении, — то «So Many Other Realities» — это почти пугающее проявление паранойи, наложенное на общее недомогание измученного пандемией общества, охваченного гражданскими беспорядками. Напряжение. этих песен ощутимо, но само присутствие альбома — свидетельство надежды, которая должна лежать в основе даже самых напряжённых песен. Сколько бы раз ни опускался занавес, музыка продолжается.