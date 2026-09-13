Chat Noir - Nine Thoughts For One Word (5060197760946) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chat Noir
Альбом (сингл)
Nine Thoughts For One Word
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715427
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chat Noir
Альбом (сингл)
Nine Thoughts For One Word
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eternally Tranquil Light, Fundamental Mind, Momentary Continual, Blinking Neon, Detuning Leaves, Uneven, Soft Ground, Crystallized Flow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chat Noir - Nine Thoughts For One Word (5060197760946) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eternally Tranquil Light, Fundamental Mind, Momentary Continual, Blinking Neon, Detuning Leaves, Uneven, Soft Ground, Crystallized Flow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chat Noir
Альбом (сингл)
Nine Thoughts For One Word
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eternally Tranquil Light, Fundamental Mind, Momentary Continual, Blinking Neon, Detuning Leaves, Uneven, Soft Ground, Crystallized Flow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eternally Tranquil Light, Fundamental Mind, Momentary Continual, Blinking Neon, Detuning Leaves, Uneven, Soft Ground, Crystallized Flow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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