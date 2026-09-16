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Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка

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Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 1
Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 2
Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 3
Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 4
Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Love Like Blood
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 1
  • Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 2
  • Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 3
  • Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 4
  • Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388869059]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Love Like Blood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Love Like Blood, She Goat (Live at Rock Hard Festival), In Her Darkest Hour (Live at Rock Hard Festival)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Like Blood, She Goat (Live at Rock Hard Festival), In Her Darkest Hour (Live at Rock Hard Festival)

Отзывы о товаре Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388869059]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Love Like Blood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Love Like Blood, She Goat (Live at Rock Hard Festival), In Her Darkest Hour (Live at Rock Hard Festival)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Like Blood, She Goat (Live at Rock Hard Festival), In Her Darkest Hour (Live at Rock Hard Festival)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dool - Love Like Blood (EP) (V10) (coloured) (0884388869059) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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