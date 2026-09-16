Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 715393
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574953714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Madonna (Of The Seven Moons), Talkin' 'Bout My Baby, Country Chicken, Strangely Neww, Scarlet Warrior, Three O'Clock Train, Just Look And See, "Xcuse Me, Gentlemen (The Fall Of Atlantis) Written-By - Turner*, (Love Rides…) The Slow Swirling Seas, Freedom, Madonna (Of The Seven Moons) (Alternate Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка
Velvert Turner Group — американская группа в жанрах хард-рок и психоделический рок из Лос-Анджелеса. В 1972 году коллектив выпустил одноимённый альбом на лейбле Family Productions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574953714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Madonna (Of The Seven Moons), Talkin' 'Bout My Baby, Country Chicken, Strangely Neww, Scarlet Warrior, Three O'Clock Train, Just Look And See, "Xcuse Me, Gentlemen (The Fall Of Atlantis) Written-By - Turner*, (Love Rides…) The Slow Swirling Seas, Freedom, Madonna (Of The Seven Moons) (Alternate Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Velvert Turner Group — американская группа в жанрах хард-рок и психоделический рок из Лос-Анджелеса. В 1972 году коллектив выпустил одноимённый альбом на лейбле Family Productions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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