Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка
Иисус. Люди. Музыка. Вот так всё и развивалось. Сначала вера, возродившаяся в Лето Любви. Затем люди собрались вместе, чтобы петь, возвышая голоса под звуки рок-н-ролла, которые были для них естественными. По всему Западному побережью, а затем и по всей стране, среди длинноволосой молодежи начали разгораться крошечные огоньки Святого Духа. Их собратья-хиппи называли этих контркультурных христиан «Иисусовыми чудаками», но вскоре «Люди Иисуса» стали самоидентифицироваться, используя этот термин. «The End Is At Hand» — первый том в серии сборников, иллюстрирующих звучание движения «Люди Иисуса» 1960-х и 1970-х годов в Америке. От Спокана, штат Вашингтон, до северного Нью-Джерси преданные своему делу музыкальные группы перенимали психоделические оттенки богемного образа жизни и переплетали свою веру с духом времени. Необходимость провозгласить Конец Света породила самую зажигательную музыку этого жанра — размытые гимны, подкрепленные космическими хорами, и тяжелую психоделическую музыку, наполненную пугающими сценами из Книги Откровения, — но песенник и его лирическая направленность были разнообразны, наполнены низкокачественным фолком-одиночкой, кипящим тоской надежды, а также отрывистыми кантри-песнями о вечной преданности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка