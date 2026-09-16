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Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка

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Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 1
Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 2
Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Outer Spaceways Incorporated
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 2
  • Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574945412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Outer Spaceways Incorporated
Жанр
Jazz
Трек-лист
Somewhere There, Outer Spaceways Incorporated, Saturn, Song Of The Sparer, Spontaneous Simplicity
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка

Arkestra группы Sun Ra достигла своего пика в этот период, чередуя простые песнопения с очень эксцентричной игрой и плотным ансамблевым составом. Хотя точная дата не указана, считается, что эти пять композиций были записаны примерно в 1967–1968 годах Sun Ra (фортепиано) и его Arkestra в Нью-Йорке, где группа в то время находилась. Альбом, впервые выпущенный к Дню музыкального магазина 2014 года, теперь доступен на золотом виниле, отпечатанном компанией Pallas Group в Германии.



Теги товара: Fusion, Цветной винил

Отзывы о товаре Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574945412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Outer Spaceways Incorporated
Жанр
Jazz
Трек-лист
Somewhere There, Outer Spaceways Incorporated, Saturn, Song Of The Sparer, Spontaneous Simplicity
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Arkestra группы Sun Ra достигла своего пика в этот период, чередуя простые песнопения с очень эксцентричной игрой и плотным ансамблевым составом. Хотя точная дата не указана, считается, что эти пять композиций были записаны примерно в 1967–1968 годах Sun Ra (фортепиано) и его Arkestra в Нью-Йорке, где группа в то время находилась. Альбом, впервые выпущенный к Дню музыкального магазина 2014 года, теперь доступен на золотом виниле, отпечатанном компанией Pallas Group в Германии.


Теги товара: Fusion, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated (coloured) (0711574945412) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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