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Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка

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Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 1
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 2
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 3
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 4
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 1
  • Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 2
  • Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 3
  • Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 4
  • Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Tomorrow, Arrows, Forest, Totally Gorgeous Foreign Chick, Song In D, Try, Fearless, Veil, She Said, She Said, My Trip, Loser, Coming Down, Yap
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка

Overwhelming Colorfast — группа из Сан-Франциско. Они выпустили свой одноимённый альбом в 1992 году. Они были одними из основоположников поп-панка. Их музыка напоминает ранний период H?sker D?. Это ограниченное переиздание альбома тиражом 1000 экземпляров на цветном виниле.

Отзывы о товаре Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Tomorrow, Arrows, Forest, Totally Gorgeous Foreign Chick, Song In D, Try, Fearless, Veil, She Said, She Said, My Trip, Loser, Coming Down, Yap
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Overwhelming Colorfast — группа из Сан-Франциско. Они выпустили свой одноимённый альбом в 1992 году. Они были одними из основоположников поп-панка. Их музыка напоминает ранний период H?sker D?. Это ограниченное переиздание альбома тиражом 1000 экземпляров на цветном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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