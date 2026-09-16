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Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка

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Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 1
Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 2
Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 3
Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 4
Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Infectious Grooves
Альбом (сингл)
Take U On A Ride
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 1
  • Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 2
  • Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 3
  • Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 4
  • Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574950416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Infectious Grooves
Альбом (сингл)
Take U On A Ride
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Funky Farm ("Funny Farm"), Now You're Gonna Get It ("Payback's A Bitch"), Just Came Down ("What Goes Up"), Take You On A Ride
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funky Farm ("Funny Farm"), Now You're Gonna Get It ("Payback's A Bitch"), Just Came Down ("What Goes Up"), Take You On A Ride

Отзывы о товаре Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574950416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Infectious Grooves
Альбом (сингл)
Take U On A Ride
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Funky Farm ("Funny Farm"), Now You're Gonna Get It ("Payback's A Bitch"), Just Came Down ("What Goes Up"), Take You On A Ride
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funky Farm ("Funny Farm"), Now You're Gonna Get It ("Payback's A Bitch"), Just Came Down ("What Goes Up"), Take You On A Ride
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Infectious Grooves - Take U On A Ride (EP) (coloured) (0711574950416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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