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Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка

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Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 1
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 2
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 3
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 4
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 5
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 6
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eramus Hall
Альбом (сингл)
Your Love Is My Desire
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 1
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 2
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 3
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 4
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 5
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 6
  • Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574943715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eramus Hall
Альбом (сингл)
Your Love Is My Desire
Жанр
Soul
Трек-лист
Your Love Is My Desire, She Shined A Light, Feelin' Higher, Think Positively, Stuck In The Mudd, Just Me And You, Funk Permit, Superfunk, Will You Love Me Tomorrow (As You Do Today)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Your Love Is My Desire, She Shined A Light, Feelin' Higher, Think Positively, Stuck In The Mudd, Just Me And You, Funk Permit, Superfunk, Will You Love Me Tomorrow (As You Do Today)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574943715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eramus Hall
Альбом (сингл)
Your Love Is My Desire
Жанр
Soul
Трек-лист
Your Love Is My Desire, She Shined A Light, Feelin' Higher, Think Positively, Stuck In The Mudd, Just Me And You, Funk Permit, Superfunk, Will You Love Me Tomorrow (As You Do Today)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Your Love Is My Desire, She Shined A Light, Feelin' Higher, Think Positively, Stuck In The Mudd, Just Me And You, Funk Permit, Superfunk, Will You Love Me Tomorrow (As You Do Today)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eramus Hall - Your Love Is My Desire (coloured) (0711574943715) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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