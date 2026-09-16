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Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка

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Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 1
Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 2
Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 3
Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 4
Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 5
Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
How's Your Process
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 1
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 2
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 3
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 4
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 5
  • Dot Hacker - How&#039;s Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574709311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
How's Your Process
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aim, First In Forever, Floating Up The Stairs, Elevator, Whatever You Want, Sermon Of Sorts
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aim, First In Forever, Floating Up The Stairs, Elevator, Whatever You Want, Sermon Of Sorts

Отзывы о товаре Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574709311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dot Hacker
Альбом (сингл)
How's Your Process
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Aim, First In Forever, Floating Up The Stairs, Elevator, Whatever You Want, Sermon Of Sorts
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aim, First In Forever, Floating Up The Stairs, Elevator, Whatever You Want, Sermon Of Sorts
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dot Hacker - How's Your Process (Work) (coloured) (0711574709311) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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