Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка
Rock for Light — второй полноформатный альбом Bad Brains, выпущенный в 1983 году. Продюсером выступил Рик Окасек из The Cars. Мы с гордостью представляем оригинальный микс альбома, впервые за десятилетия, в том виде, в котором изначально задумывалась группа. Большинству поклонников больше знакомо переиздание 1991 года, ремикшированное Окасеком и басистом Даррилом Дженифером. Помимо новых миксов, в той версии был изменён порядок треков. Это переиздание знаменует собой четвёртый релиз в рамках кампании по ремастерингу, возрождающей лейбл Bad Brains Records. Совместно с группой компания Org Music курировала реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером на Infrasonic Mastering, а печать — на Furnace Record Pressing.
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Теги товара: Регги
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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