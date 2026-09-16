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Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка

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Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 1
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 2
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 3
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 4
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 5
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 6
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 7
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I And I Survive
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I And I Survive
Жанр
Регги
Трек-лист
I And I Survive, Destroy Babylon, Coptic Times, Joshua's Song
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка

Rock for Light — второй полноформатный альбом Bad Brains, выпущенный в 1983 году. Продюсером выступил Рик Окасек из The Cars. Мы с гордостью представляем оригинальный микс альбома, впервые за десятилетия, в том виде, в котором изначально задумывалась группа. Большинству поклонников больше знакомо переиздание 1991 года, ремикшированное Окасеком и басистом Даррилом Дженифером. Помимо новых миксов, в той версии был изменён порядок треков. Это переиздание знаменует собой четвёртый релиз в рамках кампании по ремастерингу, возрождающей лейбл Bad Brains Records. Совместно с группой компания Org Music курировала реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером на Infrasonic Mastering, а печать — на Furnace Record Pressing.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I And I Survive
Жанр
Регги
Трек-лист
I And I Survive, Destroy Babylon, Coptic Times, Joshua's Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rock for Light — второй полноформатный альбом Bad Brains, выпущенный в 1983 году. Продюсером выступил Рик Окасек из The Cars. Мы с гордостью представляем оригинальный микс альбома, впервые за десятилетия, в том виде, в котором изначально задумывалась группа. Большинству поклонников больше знакомо переиздание 1991 года, ремикшированное Окасеком и басистом Даррилом Дженифером. Помимо новых миксов, в той версии был изменён порядок треков. Это переиздание знаменует собой четвёртый релиз в рамках кампании по ремастерингу, возрождающей лейбл Bad Brains Records. Совместно с группой компания Org Music курировала реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером на Infrasonic Mastering, а печать — на Furnace Record Pressing.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Brains - I And I Survive (EP) (0711574899388) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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